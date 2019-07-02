Надежда Коваленко: "Лето в Тобольском кремле" – знаковое событие в культурной жизни региона

Фото: Сергей Рылов

Фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" пройдет на Красной площади Тобольска 6 июля в 18:00. В этом году праздник музыкального искусства состоится в одиннадцатый раз. В преддверии фестиваля мы встретились с заместителем директора по творческой деятельности Тюменской филармонии Надеждой Коваленко и узнали, что ожидает гостей фестиваля в этом году.

- Расскажите, как давно и с чего начиналась история фестиваля "Лето в Тобольском кремле?"

- Первый фестиваль состоялся в 2006 году. Он задумывался как аналог многих фестивалей, которые в 2000-х годах начали проводить в других регионах в условиях восстановленных памятников русской архитектуры, таких, например, как Кремль в Пскове, Костроме и в других старинных русских городах.

Когда реставрация Тобольского кремля, в основном, закончилась, было решено, что в таких прекрасных исторических "декорациях", освященных вековыми духовными традициями, будет поставлена открытая сцена, создан партер для слушателей, и приглашенные артисты – труппа Московского музыкального театра "Новая опера" – исполнят оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов". В произведении есть эффектная сцена коронации Бориса, в которой должны были звучать и колокола Софийского Собора. Эта идея оказалась очень привлекательной, и фестиваль начал свою творческую жизнь.

На втором фестивале выступал Дмитрий Хворостовский. За всю историю фестиваля он дважды выступал на сцене в Тобольском кремле, признавался, что любит это место, и всегда принимал приглашения выступить.

В 2008 году была представлена программа, аналог которой мы хотим предложить слушателям в этом году, когда были приглашены исполнители из Санкт-Петербурга – оркестр Мариинского театра под руководством Тугана Сохиева и солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

- Какой основной посыл у данного фестиваля? Какие программы исполнялись в предыдущие годы?

- Фестиваль задумывался как масштабное действо. Открытая сцена, потрясающий архитектурный памятник сибирского зодчества, 2500 зрителей… Поэтому традиционно фестиваль "Лето в Тобольском кремле" становится праздником классической оперной и хоровой музыки.

После небольшого перерыва (фестиваль не проводился в 2009 и 2010 годах), в 2011 году был исполнен концертный вариант оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила". В 2013 году фестиваль был посвящен юбилею Петра Чайковского, и вновь мы принимали гостей из Санкт-Петербурга – симфонический оркестр и хоровые коллективы. Завершалась программа концерта очень эффектно - увертюрой Чайковского "1812 год", где в финале звучат выстрелы из настоящих пушек.

В 2015 году огромный интерес вызвала литературно-музыкальная композиция, созданная по роману Александра Пушкина "Евгений Онегин". Эта работа была осуществлена оркестром "Новая Россия" под руководством маэстро Юрия Башмета, солистами-вокалистами и народным артистом России Сергеем Безруковым (художественное слово).

Необходимо особо отметить, что с 2016 года в фестивале принимают участие Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла Тюменской филармонии. Так, на девятом фестивале артисты Московского театра "Геликон-опера", представляя сценический вариант оперы Умберто Джордано "Сибирь", исполняли ее под аккомпанемент тюменского оркестра.

В прошлом году посетителей фестиваля также порадовали солисты "Геликон-оперы", Хоровая капелла Тюменской филармонии и филармонический оркестр.

- Какая программа ожидает слушателей в этом году?

- В этом году на фестивале выступят молодые оперные певцы Академии Мариинского театра. Руководит академией Лариса Гергиева, которая неоднократно бывала в Тюмени. 6 июля в Тобольске будут выступать: Наталья Павлова (сопрано), Татьяна Старкова (сопрано), Анна Маттис (меццо-сопрано), Савва Хастаев (тенор), Ярослав Петряник (баритон) и Андрей Серов (бас). В их исполнении прозвучат самые популярные фрагменты из опер русских и западноевропейских композиторов. Существует своеобразный "золотой репертуар" для солистов – например, арии из опер Бизе, Верди, Россини, Моцарта.

- А какую программу подарит гостям "Лета в Тобольском кремле" Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла?

- Как я уже подчеркнула, с 2016 года в фестивале принимают участие тюменские коллективы, поэтому в последние годы мы приглашаем только солистов. Тюменский филармонический оркестр откроет программу увертюрой к опере Джузеппе Верди "Сила судьбы". Хоровая капелла Тюменской филармонии исполнит знаменитый хор невольников из "Набукко" Верди и в отдельных произведениях поддержит солистов. Конечно, будет и "Застольная песня" из "Травиаты" – в последнее время праздничные концерты во всем мире завершает именно это сочинение Верди. Программа концерта довольно объемная. Рассчитываем, что по времени она продлится около двух часов.

- А где именно располагается сцена во время концерта?

- Изначально сцена находилась внутри Тобольского кремля. Но в 2015 году приняли решение вынести сцену за его пределы – на Красную площадь. Место это очень красивое: в качестве фона выступает древний архитектурный памятник, неповторимый пейзаж нижней части города, особая духовная аура, – все создает волшебную атмосферу ожидания праздника.

Кроме того, в последние годы мы начали сотрудничать с туристическими агентствами. В 2016 году мы представляли "Лето" на трех фестивалях туристических проектов российского уровня. Хотели заинтересовать агентства проводимым в Тобольске фестивалем для того, чтобы его посещение можно было включить в программу туристических маршрутов. Мы знаем, что даже слушатели из Тюмени зачастую едут в Тобольск на два дня, успевая посетить и музеи, и Абалакский монастырь, и другие интересные объекты.

- Почему стоит посещать фестиваль?

- "Лето в Тобольском кремле" – одно из знаковых событий концертного сезона: даже то, что он проходит не в Тюмени, а в древней сибирской столице, уже привлекает внимание слушателей. Это отличная возможность посетить прекрасный город, который сейчас благоустраивается. Поездку на фестиваль можно совместить с посещением музеев, познавая историю своего края. Для слушателя это новый "концертный" опыт, так как присутствовать на концерте, проводимом на открытом воздухе – это довольно необычно. И конечно, на фестиваль мы стараемся приглашать не рядовых артистов, а тех, что уже имеют определенную известность и успех у публики – и для многих фестиваль становится возможностью познакомиться с новыми исполнителями.

- Что посоветуете зрителям на случай непредвиденной погоды?

- Самый главный, с волнением ожидаемый фактор – погода. От нее во многом зависит настроение и, следовательно, успех фестиваля. Но как показывает практика, если люди купили билеты на концерт, то они едут в Тобольск в любом случае – у природы, как известно, нет плохой погоды. Мы предусматриваем раздачу зрителям дождевиков, а опытные гости всегда одеваются тепло и берут с собой зонтики. Однако, несмотря на погоду, программа концерта не сокращается.

- Что пожелаете слушателям, которые приедут на фестиваль 6 июля?

- Для начала я хотела бы поблагодарить их за то, что они проявляют интерес к фестивалю. Мы уверены, что история "Лета в Тобольском кремле" не завершится одиннадцатым фестивалем, а будет только развиваться.

Любите классику! Люди сейчас, особенно молодежь, предпочитают музыку популярную. Но с возрастом вкусы могут изменяться, и кто однажды приходит к классической музыке, уже ей не изменяет.

Хотелось бы, чтобы в душах людей это высокое и вечное искусство сохранялось. Музыка – удивительное искусство. Она передает нам духовную "эстафету" людей, живших в разные эпохи. Мы понимаем, что они чувствовали, чем жили. Мы сравниваем их с собой, обнаруживая, что проходят века, а эмоционально мы так же восприимчивы, как и наши предшественники.

Хочется, чтобы количество гостей фестиваля с годами увеличивалось. Мы стараемся, чтобы каждый здесь смог найти что-то близкое ему. Поэтому и стремимся выбирать вокальную музыку, потому что благодаря слову ее понимает большее количество людей.

Приезжайте на "Лето в Тобольском кремле"! Не пропустите важное событие в культурной жизни региона!

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и на сайте.

Ирина Алькаева