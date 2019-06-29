"Афиша Тюмень" проводит розыгрыш билетов на спектакль театра "Ангажемент"

Пригласительный билет на две персоны на спектакль "Старая старая сказка" (6+) разыгрывает проект "Афиша Тюмень" на своей странице Instagram. Спектакль будет сыгран на сцене тюменского молодежного театра "Ангажемент" 3 июля в 10:00.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу @afisha_kto в социальной сети Instagram, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Имя победителя станет известно 2 июля. Счастливчика определят среди выполнивших все условия с помощью специального приложения.

Старая мудрая сказка Ганса Христиана Андерсена "Огниво" легла в основу спектакля о ведьме, капризной принцессе и ловком солдате, доказавшем, что верное сердце – сильнее любого волшебства. Режиссер-постановщик – Владимир Обрезков, хореограф – Анастасия Бируля, художник – Кристина Сунцева, художник по свету – Марс Абразаков. Роли исполняют актеры Николай Давыдов, Галина Понятовская, Альбина Захарченко, Елена Юдина, Денис Рекало. Продолжительность спектакля – 1 час. Возраст: 6+.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.