"Афиша Тюмень" проводит розыгрыш сертификатов на посещение детского парка активного отдыха "Хлоп Топ"

Проект "Афиша Тюмень" дарит сертификаты на посещение детского парка активного отдыха "Хлоп Топ". (0+) Чтобы получить их, достаточно испытать свою удачу и принять участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе нужно состоять в группе Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост записи конкурса, добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под этим постом в группе. Один победитель получит сертификат на две персоны. Счастливчика выберут 4 июля среди тех, кто выполнил условия конкурса. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

Кроме того, "Афиша Тюмень" проводит конкурс и на своей странице в Instagram. Единственный победитель получит пригласительный на две персоны. Для участия в конкурсе надо подписываться на @afisha_kto, поставить лайк данной публикации. В комментариях под сообщением о розыгрыше надо, не повторяясь, отметить трех друзей. Можно оставить любое число комментариев, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты. Победителя объявят 4 июля среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Внимание! Воспользоваться сертификатом можно будет только в день торжественного открытия парка - 6 июля в 14:00. Парк активного отдыха расположен по адресу ул.Мельникайте, 137, ТЦ "Южный" (0+).