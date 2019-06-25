Самая точная диагностика - в стоматологии "Мега-Дент"

Ультрасовременное оборудование и новейшие технологии используют в своей работе стоматологические клиники тюменской сети "Мега-Дент". В арсенал инновационных инструментов диагностики добавился интраоральный (внутриротовой) сканер TRIOS 3D Shape.

Именно данная модель сканера заслужила высокое признание среди специалистов и занимает первое место среди аналогичных аппаратов (по версии www.top3dshop.ru). При помощи него возможно получить результаты сканирования в естественных цветах, что позволяет точнее поставить диагноз и, соответственно, выбрать лечение. Навигационная хирургия позволяет добиться высокой точности позиционирования имплантатов и снижает риск эстетической неудовлетворённости пациентов на этапе фиксации ортопедической конструкции.

Интраоральный сканер 3D Shape - большая редкость для нашего города, но стоматология "Мега-Дент" всегда идет на шаг впереди и заботится о своих пациентах, внедряя передовые технологии. Аппарат позволяет произвести самую точную диагностику и мгновенно использовать полученные данные в работе.

На экране ноутбука врач видит самые мельчайшие детали в цвете и может показать пациенту все дефекты пломб, все кариозные полости, проблемные зоны десен и зубов.

Особым преимуществом сканера является доступность файла, на котором записан снимок ротовой полости: модель снимка можно всегда распечатать на 3D принтере, чтобы получить снимок на руки, достаточно записать его на внешний носитель.

Чем полезен сканер для пациентов? Для тех, кто планирует имплантацию зубов, врачи используют запись файла для изготовления хирургического навигационного шаблона. Эта информация очень точная в сравнении с аналоговым методом, который состоит из нескольких этапов : таких как снятие оттиска, отливка гипсовой модели и сканирование лабораторным сканером. При этом, многие имеют выраженный рвотный рефлекс при снятии слепков, благодаря сканеру мы избавляем пациента от неприятных ощущений и сокращаем время от момента диагностики до процедуры имплантации.

"Я сканирую ротовую полость и буквально через две минуты зубные техники лаборатории могут начинать работу, так как снимок сразу попадает к ним по сети. Огромный плюс в том, что не нужно ждать курьера, отливать модели, на которые тратится большое количество времени, а уже сразу можно приступать к выполнению задачи. Интраоральный сканер 3D shape - это настоящий прорыв и шаг в будущее", - подчеркнул стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог "Мега-Дент" Артем Киселев.

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