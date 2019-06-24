15 новобранцев из Тюменской области пополнят президентский полк

Службу в президентском полку прошли уже более 600 тюменцев. В весенний призыв-2019 в их ряды вольются еще 15 земляков. Военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, поздравляя новобранцев с почетным статусом, подчеркнул, что в полку всегда отмечались высокие морально-деловые качества наших земляков. Торжественные проводы в армию состоялись у мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади Тюмени.

Константин Балин из Тобольска говорит, что всегда хотел служить именно в Президентском полку, готовился к этому. "Более двух лет занимался в специализированной группе добровольной подготовки к военной службе "Россияне" в Тобольске. Уверен, что знания и умения, приобретенные в ходе подготовки пригодятся на службе и помогут успешно ее пройти", -цитирует слова Константина пресс-служба центра "Аванпост".

Сотрудники областного военкомата отмечают, что в президентский полк новобранцев из Тюменской области направляют в каждый призыв – два раза в год. Подобная привилегия предоставляется не всем регионам России. Обычно набор проводится лишь раз в год.

Во время митинга присутствующие почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне, а юнармейцы возложили венки к Вечному огню.