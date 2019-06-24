Тюменская клиника получила сертификат "Качество и безопасность медицинской деятельности"

Фото Александры Малыгиной

Областная клиническая больница № 1 Тюмени успешно прошла независимую сертификацию Росздравнадзора и получила сертификат "Качество и безопасность медицинской деятельности".

Соответствие деятельности стационарных подразделений больницы стандартам в области безопасности и качества оказания медпомощи оценивалось по 11 направлениям. Среди основных - управление персоналом, эпидемиологическая безопасность, хирургическая безопасность, организация экстренной и неотложной помощи в стационаре и т.д.

Добровольный аудит инициирован руководством ОКБ № 1 совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области. За полтора года подготовки к аудиту в ОКБ №1 разработаны алгоритмы, инструкции и чек-листы, внедрена система идентификации личности пациента и так далее.

Аудиторскую проверку четыре дня проводила специальная комиссия. План проверки был известен только самим проверяющим, "закрытых" помещений и тем для обсуждения с аудиторами не было, общались с врачами, медсёстрами, младшим медицинским персоналом и пациентами в палатах, перевязочных, операционных и так далее. ОКБ №1 стала первой в Уральском федеральном округе и одним из немногих медучреждений в России, прошедших такую проверку, отмечают в областном департаменте здравоохранения.