Около 22% населения Тюменской области составляют люди в возрасте 60+

11:00 22 января 2025
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Фото ОГВ ТО

Люди старше шестидесяти лет составляют 21,9% населения Тюменской области, по прогнозу, к 2036 году этот процент будет выше, сообщает на сайте областного правительства по итогам заседания президиума под председательством губернатора Александра Моора.

Более 56% жителей (по классификации Всемирной организации здравоохранения) – люди молодого и среднего возраста. В 2025 году в Тюменской области будут сформированы мобильные гериатрические бригады, которые станут выезжать к пожилым гражданам. Пристальное внимание – людям преклонного возраста, у которых нет семьи либо родственники не интересуются их здоровьем. Это направлено на повышение качества жизни граждан, что является одним из приоритетов нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". 

Теги: демография , качество медицинского обслуживания , нацпроекты , пенсионеры
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