Открывается запись в детсады в районах "Ямальский-2" и "Тура"

В дошкольные учреждения в районах "Ямальский-2" и "Тура" с 1 июля 2019 года открывается запись для зачисления детей. Подать заявление в новые детские сады можно с помощью подсистемы "Электронный детский сад" региональной единой государственной информационной системы образования ("ЭДС" РЕГИСО).

В городском департаменте образования уточняют, что для корректировки заявки в "ЭДС" РЕГИСО родителям необходимо обратиться к заведующему одного из детских садов, указанных в заявке ребенка, или к заведующему детского сада, который посещает ребенок. Прием граждан в детских садах города Тюмени осуществляется каждый вторник с 14.00 до 19.00.

Если заявление было подано через Единый портал государственных услуг, изменения в существующую заявку можно внести через личный кабинет.

Территории, закрепленные за новыми детскими садами:

Ямальский-2: МАДОУ детский сад № 60 (корпус 3) города Тюмени (ул. Вьюжная)

пр. 1-й Губернский;

пр. 2-й Губернский;

пр. 3-й Губернский;

пр. 4-й Губернский;

пр. 5-й Губернский;

пр. 6-й Губернский;

пр. 7-й Губернский;

пр. 8-й Губернский;

пр. 1-й Земской;

пр. 2-й Земской;

пр. 3-й Земской;

пр. 4-й Земской;

пр. 5-й Земской;

пр. 1-й Посадский;

пр. 2-й Посадский;

пр. 3-й Посадский;

пр. 4-й Посадский;

пр. 5-й Посадский;

пр. 1-й Престольный;

пр. 2-й Престольный;

пр. 3-й Престольный;

пр. 4-й Престольный;

пр. 1-й Слободской;

пр. 2-й Слободской;

пр. 3-й Слободской;

пр. 4-й Слободской;

пр. 5-й Слободской;

пр. 6-й Слободской;

пр. 7-й Слободской;

пр. 1-й Теремной;

пр. 2-й Теремной;

пр. 3-й Теремной;

ул. 2-я Школьная;

ул. Александра Протозанова;

ул. Андрея Бушуева;

ул. Арктическая;

ул. Василия Подшибякина;

ул. Воеводы Барятинского;

ул. Волостная;

ул. Голышмановская;

ул. Губернская;

ул. Заполярная, 13;

ул. Земская;

ул. Комаровская;

пр. Ледниковый;

ул. Обдорская;

пр. Ольховый;

ул. Посадская;

пер. Поселковый;

ул. Престольная;

ул. Пшеничная;

ул. Слободская;

ул. Спасская;

ул. Стрелецкая;

ул. Уездная;

ул. Фармана Салманова;

пр. Ямбургский.

Микрорайон "Тура": МАДОУ детский сад № 36 (корпус 3) города Тюмени (ул. Мебельщиков)

ул. Западносибирская (12, к.1; 12, к.2; 12, к.3; 14; 18; 18, к.1; 22; 2, к.1; 28; 30);

ул. Вересковая;

ул. Лесопарковая;

ул. Мебельщиков (2; 4; 6; 12; 14; 16);

ул. Стартовая.