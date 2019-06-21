Открывается запись в детсады в районах "Ямальский-2" и "Тура"

В дошкольные учреждения в районах "Ямальский-2" и "Тура" с 1 июля 2019 года открывается запись для зачисления детей. Подать заявление в новые детские сады можно с помощью подсистемы "Электронный детский сад" региональной единой государственной информационной системы образования ("ЭДС" РЕГИСО).
В городском департаменте образования уточняют, что для корректировки заявки в "ЭДС" РЕГИСО родителям необходимо обратиться к заведующему одного из детских садов, указанных в заявке ребенка, или к заведующему детского сада, который посещает ребенок. Прием граждан в детских садах города Тюмени осуществляется каждый вторник с 14.00 до 19.00.
Если заявление было подано через Единый портал государственных услуг, изменения в существующую заявку можно внести через личный кабинет.
Территории, закрепленные за новыми детскими садами:
Ямальский-2: МАДОУ детский сад № 60 (корпус 3) города Тюмени (ул. Вьюжная)
пр. 1-й Губернский;
пр. 2-й Губернский;
пр. 3-й Губернский;
пр. 4-й Губернский;
пр. 5-й Губернский;
пр. 6-й Губернский;
пр. 7-й Губернский;
пр. 8-й Губернский;
пр. 1-й Земской;
пр. 2-й Земской;
пр. 3-й Земской;
пр. 4-й Земской;
пр. 5-й Земской;
пр. 1-й Посадский;
пр. 2-й Посадский;
пр. 3-й Посадский;
пр. 4-й Посадский;
пр. 5-й Посадский;
пр. 1-й Престольный;
пр. 2-й Престольный;
пр. 3-й Престольный;
пр. 4-й Престольный;
пр. 1-й Слободской;
пр. 2-й Слободской;
пр. 3-й Слободской;
пр. 4-й Слободской;
пр. 5-й Слободской;
пр. 6-й Слободской;
пр. 7-й Слободской;
пр. 1-й Теремной;
пр. 2-й Теремной;
пр. 3-й Теремной;
ул. 2-я Школьная;
ул. Александра Протозанова;
ул. Андрея Бушуева;
ул. Арктическая;
ул. Василия Подшибякина;
ул. Воеводы Барятинского;
ул. Волостная;
ул. Голышмановская;
ул. Губернская;
ул. Заполярная, 13;
ул. Земская;
ул. Комаровская;
пр. Ледниковый;
ул. Обдорская;
пр. Ольховый;
ул. Посадская;
пер. Поселковый;
ул. Престольная;
ул. Пшеничная;
ул. Слободская;
ул. Спасская;
ул. Стрелецкая;
ул. Уездная;
ул. Фармана Салманова;
пр. Ямбургский.
Микрорайон "Тура": МАДОУ детский сад № 36 (корпус 3) города Тюмени (ул. Мебельщиков)
ул. Западносибирская (12, к.1; 12, к.2; 12, к.3; 14; 18; 18, к.1; 22; 2, к.1; 28; 30);
ул. Вересковая;
ул. Лесопарковая;
ул. Мебельщиков (2; 4; 6; 12; 14; 16);
ул. Стартовая.
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