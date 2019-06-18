"Школа реставратора" для поисковиков проходит в Тюмени

Ежегодная "Школа реставратора" стартовала в Тюменском областном поисковом центре. Поисковики разберутся в основах музейного дела и обучатся восстановлению предметов Великой Отечественной войны.

Предметами для восстановления и реставрации станут находки тюменских поисковых отрядов с мест боев в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях. Это личные вещи солдат, элементы обмундирования, вооружения и быта красноармейцев.

"Школу реставратора" Областной поисковый центр проводит с 2015 года, с 2016-го он реализуется при поддержке "Отрядов мэра".