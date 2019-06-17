В Тюмени создают аудиогид по памятникам деревянного зодчества

Экскурсионный маршрут "Легенды и символы тюменской резьбы" запускают в Тюмени в июле. Познакомиться с уникальной деревянной резьбой, украшающей старинные городские особняки, туристы и жители города смогут с помощью мобильного приложения с аудиогидом.

Маршрут был разработан Центром возрождения народных промыслов Тюменской области, который возглавляет знаменитый резчик-реставратор Вадим Шитов. При приближении к зданию автоматически включающийся на мобильном устройстве аудиогид расскажет об исторических и архитектурных особенностях памятника деревянного зодчества, какой смысл сокрыт в элементах резьбы, а также о людях, которые жили в доме или посещали его. Прослушать информацию можно будет на русском и английском языках.

"Карта в мобильном устройстве подскажет точное местоположение. Кроме того, по пути движения будет проведена линия с указанием пунктов остановки. Специальная добавка в желтую краску сделает ее сияющей — так и появится "Золотая линия Тюмени"", — рассказывают в мастерской Шитовых. Информация о пунктах маршрута будет доступна не только в мобильном приложении, но и на стендах возле каждого дома. Проект осуществляется при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Напомним, 3 апреля в реставрационной мастерской Вадима и Святослава Шитовых, которая располагалась в памятнике архитектуры начала XX века, произошел пожар. Здание было серьезно повреждено огнем. Сообщалось, что на восстановление дома будут выделены деньги из бюджета. К восстановлению здания пока не приступали, однако реставраторы Вадим и Святослав Шитовы продолжают работать — организовали мастерскую на балконе и занимаются проектом по созданию экскурсионного маршрута.