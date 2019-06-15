В День молодежи в Тюмени пройдет фестиваль "Жара"

Фото организаторов мероприятия

Восемь тематических площадок будет работать на фестивале "Жара", который пройдет 29 и 30 июня на площади 400-летия Тюмени и будет приурочен ко Дню молодежи. Организаторы стараются привлечь молодых людей к предпринимательству, рассказать кто такие предприниматели, чем они занимаются и как открыть своё дело.

В числе тематических площадок: ЖАРАляндия", "Спорт", "IgolkaMarket", "Туризм", арт-площадка, фуд-корт, фотозоны. В образовательном шатре "Своя атмосфера" будет очень много мастер-классов, обучающие программы, причем и не только предпринимательские, сообщает Moi-portal.ru.

В эти дни тюменцев также ожидает большой концерт с приглашенными звездами, фестивали кофе, бургеров и шашлыка, а также открытая образовательная программа для всех, кто хочет поближе познакомиться с предпринимателями нашего города. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте.

Фестиваль "Жара" – это праздник, который организуют предприниматели. Событие собирает более 50 тыс. жителей и гостей города.