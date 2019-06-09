Программно-аналитическим комплексом из Тюмени интересуются в других регионах России

Программно-аналитический комплекс управления медицинским учреждением Matrix GO, который разработан в Тюмени, пользуется спросом в других регионах страны. Разработчики налаживают партнерские соглашения с клиниками в разных городах.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, уже ведется взаимодействие с клиниками в Ростове-на-Дону и Курске. Тюменская IT-разработка получает все большее распространение на территории России: комплексом уже пользуются в регионах от Дальнего Востока до Краснодара на юге и Санкт-Петербурга на северо-западе.

По словам кандидата медицинских наук, заместителя генерального директора медицинской корпорации GG Сергея Гольцова, чтобы система была "живой", выпускаются еженедельные обновления. "Мы следим за трендами и подключаем новые удобные библиотеки и справочники, оптимизируя код системы для быстродействия. Наши партнеры в режиме онлайн узнают о новинках и начинают пользоваться ими. А многие идеи, улучшения и удобные функции были предложены самими пользователями Matrix GO", - добавил эксперт.