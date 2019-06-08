Приглашения на детский спектакль "Зайкина избушка" разыгрывает "Афиша Тюмень"

11:01 08 июня 2019
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ktokuda.top

На своей странице в социальной сети ВКонтакте "Афиша Тюмень" запустила розыгрыш билетов на спектакль "Зайкина избушка" (0+). Представление состоится 15 июня в 12:00 на сцене Театра кукол.  

Условия розыгрыша предельно просты. Участие может принять каждый тюменец, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи, а также при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под этим постом в группе. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

10 июня победителя конкурса, выполнившего все условия, выберет генератор случайных чисел. Счастливчик получит два билета на спектакль.

Зайки, петушки, лисички и прочие птички и зверушки ночью тоже спать должны. Всем хочется иметь свою норку, гнёздышко, а лучше избушку - тёплую, уютную. А где такую взять, если сам построить не каждый может? Спектакль по мотивам русской народной сказки исполняется в костюмах и масках.

Теги: культура , розыгрыш , театр
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