В Тюменской области разыскивают родственников участника Великой Отечесвтенной войны

Тюменские поисковики разыскивают родственников фронтовика Дмитрия Михайловича Ярилова, останки которого нашли в мае в урочище Здринога Парфинского района Новгородской области.
По вкладышу из смертного медальона была установлена личность солдата. Им оказался Ерилов Дмитрий Михайлович, родившийся в 1901 году в Юргинском районе.
По данным ОБД "Мемориал", на фронт он был призван в августе 1941 года Омутинским РВК, пропал без вести в январе 1942 года.
Любую информацию просьба отправлять в Тюменский областной поисковый центр по тел. 8 (909)740-14-24, электронная почта: tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru.
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