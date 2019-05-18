Тюменцам разъясняют спорные вопросы по оплате за мусор

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными в Тюменской области принимает множество вопросов от тюменцев о вывозе мусора. Некоторых, например, интересует, нужно платить за вывоз мусора, если собственник жилья умер и в квартире никто не проживает.

С такой ситуацией столкнулась жительница села Казанское. Когда она обратились за разъяснением в АО "ЭК "Восток" ей сказали, чтобы оплату производили наследники. Но, по закону, в права наследования вступают только через полгода. На горячей линии пояснили, что за эти полгода начисления за ТКО не должны быть.

"Если собственник был один, прописан один человек и он умер, при этом в помещении никто не проживает, то начислений производить не должны до момента вступления в наследство, - пояснила начальник службы сбыта управления по обращению с отходами ООО "ТЭО" - Для того, чтобы сделать перерасчет и остановить начисления за ТКО, необходимо взять справку о составе семьи у участкового или управляющей организации. Тем самым подтвердить, что в помещении никто не проживает. С этим документом и свидетельством о смерти нужно обратиться в центр обслуживания клиентов, в каждом районе он свой и написать заявление о перерасчете и приостановке начислений до момента вступления в наследство"

Письменное заявление подается в двух экземплярах. Один экземпляр остается у заявителя с отметкой сбытовой компании, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".