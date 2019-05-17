"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на игру "Мозгобойня"

Проект "Афиша Тюмень" в своих социальных сетях разыгрывает сертификаты на интеллектуально-развлекательную игру "Мозгобойня". 8 победителей получат сертификаты на сумму 1200 рублей на игру.

Для участия в конкурсе в "Инстаграме" необходимо быть подписчиком группы @afisha_kto, отметить лайком публикацию о розыгрыше. Под сообщением о конкурсе надо выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено - чем больше, тем выше шансы на успех. Победителей 17 мая выберет генератор случайных чисел.

Чтобы принять участие в конкурсе во ВКонтакте, необходимо вступить в группу Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи или этой. Разместить под записями у себя на стене и в группе комментарий, содержащий не менее трех слов. Итоги двух розыгрышей будут подведены 17 и 22 мая. Счастливчиков выберет специальное приложение. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H.

Каждый сертификат в Мозгобойню в Тюмени номиналом 1200 рублей. Бесплатно сыграть смогут 4 человек. Всего в команде может быть до 10 игроков.