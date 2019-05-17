Лекарство или яд? Переносимость препаратов тюменцы могут определить в центре "Главное здоровье"

Индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов - не редкость. С каждым годом количество людей, сталкивающихся с этой проблемой, увеличивается, из-за чего прием средств, назначенных врачом, не только не приносит положительного эффекта, но и ослабляет организм.

По словам руководителя центра, кандидата технических наук, члена-корреспондента Российской академии медико-технических наук Виктора Романенко, одна и та же болезнь у всех протекает по-разному, в зависимости от особенностей организма. Так же и эффект от применяемых лекарств у пациентов может быть различным. Вызывать побочную реакцию может любой препарат и после каждого могут развиться симптомы гиперчувствительности. Чтобы избежать негативных последствий, проверить переносимость следует до начала приема.

Так, в центре "Главное здоровье" появилась возможность пройти набирающий популярность тест на переносимость медицинских препаратов. Как и большинство процедур, проводимых в клинике, это исследование проводится неинвазивно и безопасно для пациентов любого возраста.

"Процедура длится около 30 минут, за один раз можно проверить реакцию на три вещества. Для прохождения теста не требуется предварительных обследований и анализов. В результате пациент узнает, безопасен ли для него данный препарат и будет ли это лекарство эффективным для него", - пояснил врач.

Помимо диагностики пациент получает консультацию специалиста по поводу исследуемых препаратов, их альтернативы, подходящей дозировки. Пренебрегать мерами предосторожности, особенно перед началом приема впервые назначенных лекарств - не стоит, ведь это может привести к опасным последствиям, анафилактическому шоку, отеку Квинке, экземе, ярко выраженным побочным эффектам, а лечение окажется неэффективным и может усугубить общее состояние здоровья.

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