В Тюмени действует отряд добрых дел

Инициативная группа под названием отряд добрых дел действует в Тюмени. Активисты проводят субботники, а затем публикуют в социальных сетях фотографии до и после уборки мусора во дворах и за городом.

В составе инициативной группы на данный момент – 10 человек разных профессий: стилист, экономист, маркетолог, музыковед и другие. Отряд был образован в апреле 2019 года, первый субботник состоялся в Луговом.

"Цель не в том, чтобы идти и убирать мусор в городе, а показать на своем примере, что это не стыдно и не зазорно. Если в городе есть проблемные места, не надо никого ждать, когда кто-то придет и все уберет. Мы хотим, чтобы люди не ограничивались возмущенными постами в соцсетях, а сами проявляли инициативу. Проще и быстрее убрать где-то мусор, чем делать "разоблачительные" фотографии и печатать под ними текст", - считает одна из участниц инициативной группы Елена Зайцева.

По мнению ее соратника Станислава Быкова, в планах активистов - выработать системный подход к решению мусорных проблем. Например, наладить взаимодействие с управляющими компаниями.

"Сейчас ситуация такова, что никто из ответственных лиц не спешит наводить порядок. Один из ярких примеров - детская площадка между домами по улице Механическая, 27 и Салтыкова-Щедрина, 3. Ее много лет никто не убирает, потому что ни одна из управляющих компаний, обслуживающие эти дома, не признает ее своей", - рассказал он.

Участник "отряда" Алексей Сизов поделился, что раскачать местное население на то, чтобы люди сами вышли на уборку, не так просто. В основном, жители предпочитают критиковать или давать советы, а помогать не спешат. Поэтому главная задача инициативной группы - менять сознание людей, пишет "Вслух.ру".