Тюменцы могут выиграть билеты в аквапарк "ЛетоЛето" с "Афишой Тюмени"

"Афиша Тюмень" на своей странице в "Инстаграм" запустила розыгрыш билетов в аквапарк "ЛетоЛето". Счастливчика выберут генератором случайных чисел 15 мая.

Для участия необходимо подписаться на страницу @afisha_kto, лайкнуть эту публикацию и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем их больше, тем больше у вас шансов на победу. Кроме того, необходимо разместить пост у себя в сторис.

Результаты розыгрыша станут известны 15 мая. Победителя среди тех, кто выполнит условия конкурса, определит специальное приложение.

Аквапарк "ЛетоЛето" в Тюмени – это уникальная атмосфера. И основной ее смысл заложен уже в самом названии. Лето – это праздник, солнце, море, здоровье, отличное настроение и веселый досуг. Здесь вы получите все это в одном месте, в любое время года и… в двойном размере! Ведь это "ЛетоЛето", или, другими словами, лето в квадрате.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.