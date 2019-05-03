В Тюмени выпустили новую книгу Виктора Строгальщикова

Новая книга Виктора Строгальщикова "ЗАМ, или Сашины люди" вышла в Тюмени ограниченным тиражом после долгого молчания писателя.

Язык романа метафоричен, он зрелый и монументально точный, что создает необходимый комфорт как для невзыскательного, так и для искушенного читателя. В некоторых главах читатели могут открыть для себя совсем другого Строгальщикова. Например, в той части повествования, которая велась от лица маленького Саши.

География большой Тюменской области открывается не только узнаваемыми пейзажами и бытом северян, но и названиями городов и поселений, хотя есть среди них Нефтеград.

Автор точно ухватил будничную суть созидания огромной страны людьми разного характера и социального положения. Этот роман о жизни, о той самой жизни, которой всегда не хватает больше, чем воздуха и воды, денег и успеха, друзей и врагов., пишет "Тюменская область сегодня".