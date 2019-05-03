В Тюменской области устанавливают дополнительные мусорные контейнеры

Более 1800 дополнительных мусорных контейнеров установят в Тюменской области до конца мая. Прибавление ожидается в п. Андреевский, п. Боровский, д. Дударево, Каменском и Кулаковском МО, а также в Ялуторовском районе.

"На сегодняшний день существует четкий механизм согласования оборудования населенных пунктов баками для складирования твердых коммунальных отходов. Муниципалитет направляет в соответствующий Департамент потребность в необходимом для территории количестве мусоросборников, Департамент согласовывает заявленную потребность и направляет в адрес регионального оператора реестр планируемых мест накопления ТКО с указанием количества контейнеров. Со своей стороны, региональный оператор в плановом порядке осуществляет расстановку баков", - отметил генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин.

Повезет и другим территориям, так областным Департаментом недропользования и экологии согласована расстановка баков в Тобольске, Ишиме, Тюменском, Сладковском, Бердюжском и Ялуторовском муниципальных районах, сообщает "Мегатюмень".

Ранее ООО "ТЭО" сообщало о том, что новые контейнеры уже установлены в Омутинском, Заводоуковском, Ярковском, Ишимском районах, а также новые контейнеры появились на контейнерных площадках города Тюмени.