Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева выступит в Тюмени на этой неделе

Фото: ТКТО

5 мая в Тюменской филармонии состоится долгожданное событие - выступление оркестра и хора Мариинского театра под управлением всемирно известного дирижера, маэстро Валерия Гергиева.

В 13:30 маэстро и оркестр представят детскую программу - симфоническую сказку С.С. Прокофьева "Петя и волк" - произведение, идеальное для приобщения детей к миру классической музыки. Билеты можно купить на сайте.

В 16:00 в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля музыканты исполнят произведения великих М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

В творчестве Модеста Петровича Мусоргского нашли оригинальное и яркое выражение русские национальные черты. Эта определяющая особенность его стиля проявила себя в умении обращаться с народной песней и церковной музыкой, в мелодике, гармонии, в разработке сюжетов из русской жизни. Оперы "Борис Годунов" и "Хованщина", цикл фортепианных миниатюр "Картинки с выставки", вокальные циклы "Песни и пляски смерти", "Детская" и другие сочинения — признанные шедевры мирового музыкального искусства.

На Николая Андреевича Римского-Корсакова большое влияние оказали произведения Моцарта, Мендельсона и Бетховена, Листа. Одно из самых известных сочинений композитора – музыкальная картина "Садко". Здесь Римский-Корсаков, которого позднее назовут "сказочником", впервые соприкоснулся с миром сказки. Важнейшие произведения композитора – оркестровая сюита "Шехеразада", "Испанское каприччио", оперы "Ночь перед Рождеством", "Моцарт и Сальери", "Царская невеста". "Славная жизнь и глубоко национальная деятельность такого человека должны составлять нашу гордость и радость. ...Много ли можно указать во всей истории музыки таких высоких натур, таких великих художников?" - писал о композиторе музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов. Билеты доступны по ссылке.

Валерий Гергиев – гордость России, дирижер, признанный мировым музыкальным сообществом. Валерий Абисалович – главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра. С 2007 по 2015 годы он возглавлял Лондонский симфонический оркестр. Необычайно важно, что маэстро Гергиев – наш современник. Поистине великий талант дирижёра позволяет зрителям в полной мере насладиться гениальными произведениями великих композиторов.

Дирижер возглавляет Государственный академический Мариинский театр с 1988 года. В 2008 году оркестр Мариинского театра вошёл в число двадцати лучших оркестров мира по версии авторитетного британского музыкального журнала "Gramophone".

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Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко.