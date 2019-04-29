Тюменскую программу для медучреждений используют по всей России

Программно-аналитический комплекс управления медицинским учреждением Matrix GO, созданный в Тюмени, востребован в разных регионах России. IT-продукт используют в более чем 30 городах страны, новыми пользователями стали клиники в Приморском крае, Курганской области и Москве.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, тюменской разработкой пользуются в Нижегородской, Липецкой, Московской, Вологодской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

"Предназначение Matrix GO - эффективное управление медицинским учреждением. Программа – дипломант конкурса "100 лучших товаров России", обладатель сертификата соответствия Госстандарта", - рассказал автор программы, заместитель генерального директора медицинской корпорации GG Сергей Гольцов.

Тюменская разработка позволяет упорядочить организацию работы и оперативно решать задачи по таким направлениям деятельности, как взаимодействие с пациентами, работа с персоналом, складской учет, медицинская документация, финансовые потоки, маркетинг и сервис. В дальнейшем рассматривается вариант создания иноязычной версии и выхода на международный рынок.