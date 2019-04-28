В детском саду села Юргинского оборудовали сенсорную комнату

В детском саду села Юргинского создают условия для всестороннего развития малышей. Благодаря поддержке районной администрации и областных депутатов появляется новое оборудование.

Как рассказала директор учреждения Людмила Оцелюк, в детском саду открыта сенсорная комната. В 2018 году на бюджетные средства для нее приобрели интерактивное оборудование, также появились аквастолы для рисования, две музыкальные установки. Педагоги быстро осваивают новую технику и активно внедряют занятия в образовательный процесс, пишет "Тюменская область сегодня".

"Когда ребенок рисует на бумаге, он не всегда доволен результатом, а когда на столе дети рисуют водой, любая неудача сглаживается, а сам процесс становится намного увлекательней", - поделилась наблюдениями Людмила Оцелюк.

Традиционно в детском саду готовятся к празднованию Дня Победы. В прошлом году при поддержке родителей удалось сшить военную форму времен Великой Отечественной войны, изготовить образцы военной техники: танки, самолеты. Был организован свой "Бессмертный полк", а 9 мая дети приняли участие в праздничном шествии – для них в колоне выделили отдельное место.