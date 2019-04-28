В Тюменской области стартует акция "Сирень Победы"

Патриотическая акция "Сирень Победы" стартует в Тюменской области в апреле и продлится до 22 июля. За это время ее участники будут высаживать кусты сирени с тематическими названиями сортов.

Озеленение приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По мнению организаторов акции, победный май ассоциируется с чувством радости, гордости, счастья, с ароматом цветущей сирени. Принять участие в высадке деревьев могут детские и молодежные объединения, ветеранские организации и трудовые коллективы. Планируется посадить сорта сирени под названиями "Маршал Жуков", "Маршал Василевский", "Капитан Гастелло", "Валентина Гризодубова" и "Великая Победа", пишет ИА "Тюменская линия".

Уже готовятся к высадке кустарников жители Заводоуковского городского округа. По словам специалиста по работе с молодежью Центра развития детей и молодежи Ирины Третьяковой, на добровольной основе к акции присоединяются представители ТОСов, организаций и администраций и все желающие. Саженцы приобретают самостоятельно.

Учредителем акции выступает департамент по спорту, физической культуре и дополнительному образованию Тюменской области.