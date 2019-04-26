Особый противопожарный режим введен в Тюменской области

Особый противопожарный режим на территории региона вводится с 26 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
На период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса. Исключение распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.
В этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки, проводить иные пожароопасные работы на лесных участках и в границах поселений, межселенных и городских территорий. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.
Такие меры предосторожности приняты в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий, сухой, ветреной погоды, а также необходимостью стабилизации обстановки с пожарами и защиты людей и территорий от чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба губернатора.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru