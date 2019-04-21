Тюменцев приглашают на бесплатные лекции по изобразительному искусству

Открытые лекции по изобразительному искусству будут проходить в тюменском МТЦ "Космос". 23 апреля мероприятие посвятят сюрреализму, а 30 апреля всех желающих познакомят с творчеством мексиканской художницы Фриды Кало.

Лекцию-встречу на тему "Сюрреализм: особенности, известные личности и картины" будет проводить художник, искусствовед Константин Росляков. Он расскажет об этом направлении и его значимости в мире искусства, приведет наиболее значимые примеры картин, выполненных в этом направлении, расскажет о первооткрывателях и ярких представителях сюрреализма.

Участник региональных и международных выставок, член молодежного объединения "Союз художников России" Алёна Козиол подготовила лекцию на тему "Мексиканский сюрреализм в образе Фриды Кало". Художница около года жила в Мексике, поэтому сможет наиболее достоверно познакомить тюменцев не только с биографией Фриды Кало и ее картинами, но и рассмотреть ее творчество именно с точки зрения мексиканского восприятия, пишет "Мой портал".

Оба мероприятия начинаются в 19:00, участие бесплатно по регистрации. Подробности можно найти в группе МТЦ "Космос" ВКонтакте.