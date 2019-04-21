Контейнерные площадки в Тюменской области очистят от мусора

Регоператор по обращению с ТКО в Тюменской области наводит порядок на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам, в преддверии майских праздников.

"Сотрудники нашей компании, совместно с транспортировщиками, органами местного самоуправления с сегодняшнего дня приступили к работе в усиленном режиме. Все контейнерные площадки и прилегающие к ним территории в ближайшие несколько дней будут убраны, весь мусор – вывезен. К работе подключены дополнительные единицы спецтехники, задействованы ломовозы и погрузчики", - отметил генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин.

Кроме этого, региональный оператор перед праздниками проведет обработку и чистку своего контейнерного парка. Все собственники мусоросборников могут, также, подключиться к данному мероприятию, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

"Регоператор вышел на субботник на неделю раньше основного мероприятия, так как именно сейчас погодные условия позволяют проводить эти виды работ. Снег практически повсеместно растаял. Мусор, который был скрыт – оказался на поверхности. У нас задача – обеспечить расчистку и уборку в максимально короткий срок", - подытожил Константин Игоревич.