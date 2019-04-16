"Афиша Тюмень" дарит возможность попасть на премьерный показ мультфильма "Большое путешествие"

Фото: Афиша Тюмень | КтоКуда72

Проект Афиша Тюмень | КтоКуда72 разыгрывает сертификаты на премьерный показ мультфильма "Большое путешествие", который состоится в "Киномаксе" (ул. Дмитрия Менделеева, д. 1, ТРЦ "Кристалл", 2 этаж) 21 апреля в 14:00. Итоги розыгрышей станут известный 20 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо вступить в группу "Афиша Тюмень" и сделать репост записи с розыгрышем. Под сообщением в группе и на своей странице нужно добавить комментарий, который должен содержать не менее трех слов. Одного победителя выберут генератором случайных чисел 20 апреля.

Еще два билета в одни руки "Афиша Тюмень" разыграет на своей странице в Инстаграме. Условия конкурса очень просты. Надо быть подписчиком @afisha_kto, лайкнуть эту публикацию. Под сообщением о розыгрыше следует отметить, не повторяясь, трех друзей. Можно оставить любое число комментариев. Имя победителя станет известно также 20 апреля.

Мультфильм "Большое путешествие" выйдет в прокат 21 апреля при поддержке "Русского Радио". Показ состоится 21 апреля в Киномаксе, сбор гостей в 13:30, начало мультфильма в 14:00.