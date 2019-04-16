В Тюмени обсудят вопросы развития архитектуры

Международная научно-практическая конференция "Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и современного развития — 2019" пройдет в Тюменском индустриальном университете (ул. Луначарского, 2) 20 апреля.

Конференция будет работать по двум направлениям: "Архитектура и градостроительство" и "Дизайн и архитектурная среда". Специалисты обсудят актуальные проблемы архитектурной деятельности, градостроительства, урбанистики, дизайн архитектурной среды в современном мире, исторические аспекты архитектуры и проблемы сохранения культурного наследия и ряд других тем.

К участию в конференции приглашены представители архитектурных и проектных организаций, образовательных учреждений, научные работники, преподаватели.

Конференция проводится в рамках XVIII Международного молодежного архитектурно-художественного фестиваля "Золотая АрхИдея-2019".