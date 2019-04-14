Тюменцы стали чаще перевозить домашних животных в багажных вагонах

Тюменцы все чаще перевозят домашних животных в багажных вагонах поездов. Если за шесть месяцев 2018 года без сопровождения владельца со станции Тюмень было отправлено 12 животных, то за три месяца 2019 года – более 30.

Как сообщила помощник начальника Уральского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" по работе с общественностью Юлия Иванищева, услуга действует с июля 2018 года. За хвостатыми пассажирами в купе для перевозки багажа присматривает проводник пассажирского вагона, в котором перевозится животное.

В РЖД напоминают, что к перевозке принимаются домашние животные опрятного вида и не опасные для окружающих. Мелкие домашние животные, собаки (кроме крупных и собак-проводников) и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер такого места по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. Крупную собаку придется перевозить в отдельном купе. Если размеры питомца не велики, ему можно купить специальный билет и ехать вместе с ним в купейном или плацкартном вагоне, пишет "Вслух.ру".