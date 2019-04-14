В Тюмени начнут высаживать деревья

Всех желающих тюменцев приглашают принять участие в озеленении города. На территории Тюмени весной будут высаживать саженцы хвойных деревьев.

Из посадки деревьев можно сделать целое событие, напоминают экологи. Например, из кедров и туй высадить аллею выпускников или предпринимателей, спортсменов или друзей. Саженец можно подарить родственникам или знакомым, привлечь коллег к экологической акции или просто высадить у дома.

Выбрать можно из саженцев кедра, сосны, ели, туи. Воздух там, где растет много хвойников, наполняется фитонцидами – биологически активными веществами, которые обладают свойствам уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Они губительно действуют даже на туберкулезную палочку, пишет "Вслух.ру".

Заявки на саженцы принимаются до 14 апреля по ссылке: https://vk.com/topic-102521868_39884332. Точное время и место выдачи будет объявлено в группе ВК https://vk.com/ecobomba72 после доставки саженцев в город. Посадки начнутся с 5 мая.

