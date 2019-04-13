Три досрочника в Тюменской области сдали ЕГЭ на сто баллов

Три жителя Тюменской области сдали экзамены ЕГЭ на сто баллов в досрочный период. Первыми стобалльницами стали две тюменки, максимальный балл они получили на ЕГЭ по литературе, еще один молодой тюменец набрал сто баллов по истории.

"Литература – один из предметов-фаворитов, стобалльники по нему есть почти каждый год. И это неудивительно: в нашем регионе проводится много интересных мероприятий, побуждающих детей к чтению и прививающих интерес к художественному слову. Экзамен по истории проходил 25 марта, его сдавали 38 человек", - пояснила руководитель пункта проведения экзамена №417 Людмила Шимолина.

В досрочный период ЕГЭ в Тюменской области работал один пункт проведения экзамена. Как и в основной период, использовалась технология печати полного комплекта контрольных измерительных материалов непосредственно в присутствии участников. На протяжении всего экзамена велась видеозапись в режиме реального времени.

Досрочный период ЕГЭ проходил с 20 марта по 10 апреля. В Тюменской области в нем участвовали 600 человек. Основная волна экзаменов стартует 27 мая и продлится по 1 июля, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".