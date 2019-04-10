В Тюмени стартует викторина "Улицы Победы", посвященная Дню Победы

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Викторина "Улицы Победы"прохоит в Тюмени с 8 по 20 апреля. Заявки на участие принимаются до 12 апреля.

В викторине могут участвовать ученики 7-10 классов, воспитанники детских юношеских центров и учреждений дополнительного образования детей Тюмени, как персонально, так и коллективами. Для участия необходимо отправить заявку до 12 апреля по адресу: Тюмень, улица Судоремонтная, 1 а, МАУК ЦКиТ "Тюмень" ОСП "ДК "Водник", e-mail: dkvodnik@mail.ru.

Вопросы викторины будут отправлены после подачи заявки. Чтобы правильно ответить на них, участникам предстоит внимательно изучить информацию об улицах Тюмени, названных в честь земляков-героев, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ответить на вопросы викторины участникам необходимо до 17 апреля на электронную почту dkvodnik@mail.ru. Торжественное мероприятие по награждению победителей викторины состоится 20 апреля в 13:00 в ДК "Водник" (Судоремонтная, 1 а). Будут отмечены победители и призеры конкурса, а участники, не занявшие призовые места, получат дипломы.

Викторина "Улицы Победы" проводится с целью воспитания чувства гражданственности и патриотизма у молодого поколения, воспитания любви и преданности Родине, уважения к воинам и ветеранам.

Ознакомиться с положением можно здесь. Подробности по телефонам: (3452) 45-93-44, 45-47-26, 45-47-29.

Организатором викторины является МАУК ЦКиТ "Тюмень", обособленное структурное подразделение "Дом культуры "Водник".