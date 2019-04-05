В Тюмени пройдет конференция по противодействию коррупции

Фото предоставлено пресс-службой Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Международная научно-практическая конференция по противодействию коррупции в третий раз состоится в Тюмени. 18 апреля ее участники вместе с федеральными спикерами обсудят профилактику и выявление коррупции и мошенничества как условий эффективного развития бизнеса.

Организаторы отмечают, что главная цель встречи — повышение компетенций и навыков по предупреждению и противодействию корпоративного мошенничества и коррупции руководителей и специалистов органов государственной власти, местного самоуправления и бизнес-сообщества.

Спикерами конференции станут разработчики проектов законов, нормативных правовых актов и программ по противодействию коррупции и мошенничеству, представители органов законодательной и исполнительной власти, бизнесмены и предприниматели.

Организаторами встречи выступают Торгово-промышленная палата Тюменской области и консалтинговая группа "РАСТАМ".