В Тюмени пройдет конференция по противодействию коррупции

Международная научно-практическая конференция по противодействию коррупции в третий раз состоится в Тюмени. 18 апреля ее участники вместе с федеральными спикерами обсудят профилактику и выявление коррупции и мошенничества как условий эффективного развития бизнеса.
Организаторы отмечают, что главная цель встречи — повышение компетенций и навыков по предупреждению и противодействию корпоративного мошенничества и коррупции руководителей и специалистов органов государственной власти, местного самоуправления и бизнес-сообщества.
Спикерами конференции станут разработчики проектов законов, нормативных правовых актов и программ по противодействию коррупции и мошенничеству, представители органов законодательной и исполнительной власти, бизнесмены и предприниматели.
Организаторами встречи выступают Торгово-промышленная палата Тюменской области и консалтинговая группа "РАСТАМ".
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