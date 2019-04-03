Тюменцы могут выиграть GPS-часы для ребенка в "Афише Тюмень"

В Инстаграме "Афиши Тюмень" стартовал розыгрыш часов для детей. Приз предоставили Торгово-промышленная палата Тюменской области, организаторы конкурса "Мисс IT Тюменской области-2019" и компания "Умные системы контроля".
Победитель получит полезный приз - GPS-часы для ребенка, которые позволяют родителям знать местонахождение малыша, историю его передвижений, в любой момент позвонить ему. Так же сам ребенок может позвонить родителям, нажав всего одну кнопку и принимать звонки только с разрешенных номеров.
Условия участия просты. Надо подписаться на "Афишу Тюмень", поставить лайк публикации с розыгрышем и отметить в комментариях трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем их больше, тем больше у вас шансов на победу.
Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел 15 апреля.
Напоминаем, 25 апреля в Тюмени состоится финал конкурса "Мисс IT Тюменской области – 2019". Жюри оценит профессиональные проекты и работу в сфере информационных технологий, а также обаяние конкурсанток.
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