Тюменцы могут выиграть GPS-часы для ребенка в "Афише Тюмень"

15:41 03 апреля 2019
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Фото: "Афиша Тюмень"

В Инстаграме "Афиши Тюмень" стартовал розыгрыш часов для детей. Приз предоставили Торгово-промышленная палата Тюменской области, организаторы конкурса "Мисс IT Тюменской области-2019" и компания "Умные системы контроля". 

Победитель получит полезный приз - GPS-часы для ребенка, которые позволяют родителям знать местонахождение малыша, историю его передвижений, в любой момент позвонить ему. Так же сам ребенок может позвонить родителям, нажав всего одну кнопку и принимать звонки только с разрешенных номеров.

Условия участия просты. Надо подписаться на "Афишу Тюмень", поставить лайк публикации с розыгрышем и отметить в комментариях трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем их больше, тем больше у вас шансов на победу.

Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел 15 апреля.

Напоминаем, 25 апреля в Тюмени состоится финал конкурса "Мисс IT Тюменской области – 2019". Жюри оценит профессиональные проекты и работу в сфере информационных технологий, а также обаяние конкурсанток.

Теги: Мисс IT , призы , розыгрыш
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