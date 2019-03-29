Тюменцы могут выиграть билеты в аквапарк "ЛетоЛето" на странице проекта "Афиша Тюмень"

Фото: Афиша Тюмень

"Афиша Тюмень" на своей странице в Инстаграм запустила розыгрыш билетов в аквапарк "ЛетоЛето". Одного счастливчика выберут генератором случайных чисел 11 апреля. Шанс победить есть у каждого.

Для участия необходимо подписаться на страницу @afisha_kto, лайкнуть эту публикацию и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем их больше, тем больше у вас шансов на победу!

Результаты розыгрыша станут известны 11 апреля. Победителя среди тех, кто выполнит условия конкурса, определит специальное приложение.

Аквапарк "ЛетоЛето" в Тюмени – это, прежде всего, уникальная атмосфера. И основной ее смысл заложен уже в самом названии. Лето – это праздник, солнце, море, здоровье, отличное настроение и веселый досуг. Здесь вы получите все это в одном месте, в любое время года и… в двойном размере! Ведь это "ЛетоЛето", или, другими словами, лето в квадрате.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.