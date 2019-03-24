Ранозаживляющее средство тюменского производства используют по всей стране

Ранозаживляющее средство "Цельгель", разработанное и произведенное в Тюменской области, распространяется в аптеках по всей России. География поставок постоянно расширяется, охватывая не только крупные, но и малые города.

"Мы живем в инновационном регионе, где научным разработкам оказывается должное внимание и поддержка. Планируем расширять географию поставок и двигаться дальше в рамках концепции развития экспортного потенциала Тюменской области", - прокомментировал кандидат медицинских наук, директор по развитию медицинской корпорации GG Сергей Гольцов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, разработки тюменских ученых доступны для жителей Москвы, Владивостока, Волгограда, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. По мнению Сергея Гольцова, быстрое распространение препарата говорит о его эффективности.