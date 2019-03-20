В Тюмени обсудят перспективы развития нейротехнологий

О нейротехнологиях и создании новой отрасли региональной экономики пойдет речь на открытии пространства "Точка кипения — Тюмень" в Тюменском технопарке 21 марта.

Участие в дискуссии примут главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов, генеральный директор ООО "ОКАС" Вадим Филиппов и руководитель направления по работе с партнерами отраслевого союза "НейроНет" Дмитрий Орлов. Они обсудят современное состояние исследований мозга и разработок в сфере технологий искусственного интеллекта в России, прикладные направления использования нейротехнологий, предпосылки и перспективы развития отрасли нейротехнологий в Тюменской области.

На мероприятии планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным центром нейрохирургиии и ООО "ОКАС" по вопросу о создании интеллектуальной нейросетевой системы автоматизированной диагностики опухолей центральной нервной системы.

В дискуссии могут принять участие все заинтересованные. Анонс дискуссии и регистрация заявки на участие доступны здесь.