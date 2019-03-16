"Конек-Горбунок" побывает в космосе

Обложка книги Конёк-Горбунок 1914 г. Художник Н. А. Богатов

Сотрудники ишимского музея затеяли необычную акцию в честь 185-летия сказки "Конек-Горбунок", написанной Петром Ершовым. Книгу, изданную на родине писателя, в Ишиме, отправят в космос.

В настоящее время ведутся переговоры с центром подготовки космонавтов. По просьбе специалистов музейщики взвесили книгу, ее вес составил 250 граммов.

"Думаю, что полет сказки "Конек-горбунок" в космос состоится! Нам важно, чтобы на МКС была сделана фотография с нашей книгой. После приземления экспонат будет находиться в нашем музее", - рассказала заведующая музеем Петра Ершова Надежда Проскурякова агентству "Тюменская линия".

По ее словам, ежегодно ширится география праздника и растет количество участников. В текущем году на семейный конкурс "Сказка в ладошках" уже заявлено 370 работ. По этому поводу заявлена еще одна номинация "Царевна Лебедь". Жители Ишима и Приишимья сшили для участия в ней великолепные костюмы, которые представят зрителям на празднике, посвященном известному земляку-сказочнику Петру Ершову.