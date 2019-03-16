Тюменок приглашают прикоснуться к красоте Востока

Сеть магазинов корейской косметики Keauty приглашает жительниц Тюмени приобщиться к косметической культуре Востока. Каждую неделю Keauty разыгрывает призы на своей странице в социальной сети Instagram.



Прямо сейчас сеть магазинов разыгрывает для прекрасной половины Тюмени три сертификата на сумму 1000 рублей от Keauty, Русской ювелирной сети и галереи "Техномир". Ознакомиться с условиями розыгрыша можно здесь.



От участников требуется поставить "лайк" данному посту, подписаться на аккаунты партнеров розыгрыша и отметить в комментариях к посту трех друзей или подруг из Тюмени. Подведение итогов запланировано на 21 марта. С помощью генератора случайных чисел будут выбраны три победителя, каждый из которых получит определённый сертификат.



Продукция мультибрендовых магазинов Keauty пользуется популярностью у тюменских блогеров, звёзд и красавиц. Так Мисс России - 2016 Яна Добровольская предпочитает увлажняющий гель с алоэ, патчи и несколько продуктов для волос. А абсолютными хитами во всём мире уже давно стали представленные в магазинах Keauty средства с улиточным муцином и другими экзотическими ингредиентами.





"Очень давно люблю пользоваться корейской косметикой. Раньше приходилось заказывать её на различных сайтах. Но теперь, когда в Тюмени открылись магазины Keauty, можно легко приобрести любимый продукт в своём городе и, что очень важно, попробовать его прямо на месте, чтобы быть всегда свежей, сияющей и красивой", - рассказала Яна Добровольская в интервью телеканалу "Тюменское время".

Магазины сети Keauty расположены по адресам:

* ТРЦ "Колумб", Московский тракт, 118, 1 этаж (ежедневно с 10 до 22 часов),

* "Золотая лавина", ул. Республики, 46 (в будни с 10 до 20; в субботу с 10 до 19, в воскресенье с 10 до 18 часов),

* "Золотой перекрёсток" и "Техномир", ул. Мельникайте, 102.