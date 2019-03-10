Тюменские писатели могут принять участие в конкурсе Тютчева

Тюменские молодые писатели в возрасте от 15 до 30 лет могут подать заявки на участие в межрегиональном поэтическом фестивале "Великий праздник молодости чудной", который пройдет в музее-заповеднике Ф. И. Тютчева "Овстуг" 30 марта и будет посвящен Международному дню поэзии ЮНЕСКО.

Участники поборются за награды в номинациях "Лирическое стихотворение", "Эссе о жизни и поэзии Тютчева", "Лучший чтец поэтических произведений Ф. И. Тютчева, И. А. Крылова, стихов собственного сочинения".

В дни проведения фестиваля в музее-заповеднике "Овстуг" проходят встречи с современными поэтами и писателями России.

Заявки и творческие работы принимаются по электронной почте ovstug-museum@yandex.ru по 28 марта 2019 года с темой письма "Молодежный фестиваль". Положение фестиваля - https://vk.com/doc58781439_489802033?hash=f4b9f2ebca6..

Председатели жюри фестиваля: главный редактор альманажа "День поэхии – XXI век" Андрей Шацков и главный редактор журнала "Роман-газета" Юрий Козлов.

Первый фестиваль "Великий праздник молодости чудной" прошел в Овстуге в 2015 году и был приурочен к Всемирному дню поэзии ЮНЕСКО. В 2017 году фестиваль вышел на межрегиональный уровень, в 2018 году в нем приняли участие авторы из Молдовы. За четыре года более 100 молодых поэтов из регионов России стали участниками фестиваля, работы победителей были опубликованы в журнале "Юность", пишет "Тюменская область сегодня".