"Афиша Тюмень" объявила розыгрыш пригласительных на каток "Звездный полюс"

Розыгрыш запустил проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и Инстаграме.

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице. Победитель получит приглашение на каток "Звездный полюс", которым смогут воспользоваться два человека. Итоги объявят 9 января.

Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии трех реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя. Одного победителя выберут случайным образом 9 января.

Напомним, площадь одного из самых больших ледовых катков города составляет 4000 квадратных метров. Это почти в 2,5 раза больше площади стандартного хоккейного корта. По данным проведенных в прошлом году опросов, жители Тюмени неоднократно признавали этот каток лучшей ледовой площадкой города.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.