Главный ялуторовский следователь получил благодарность от Ассоциации юристов России

Ассоциация юристов России вручила Благодарственное письмо руководителю Ялуторовского межрайонного следственного отдела СУКР по Тюменской области Антону Диеву "за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие Ассоциации", сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Награждение прошло в четверг, 6 декабря, в большом зале заседаний Тюменской областной думы. Здесь состоялась ежегодная церемония награждения высшей юридической премией "Юрист года — 2018". Награждение было приурочено к празднованию Дня юриста. На церемонии присутствовали руководители и представители органоз законодательной, исполнительной и судебной власти региона.

Наградами также были отмечены представители прокуратуры, правоохранительных и судебных органов, науки, бизнеса и общественные

деятели.