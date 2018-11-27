В Тюмени выявили чемпионов среди знатоков

Фото - Интеллектуальное движение Тюменской области

Осенний чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм 24тноября собрал на площадке Технопарка 45 команд школьных и студенческих команд из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Тюменского района. Ведущим интеллектуальных баталий стал знаток элитарного клуба "Что? Где? Когда?", капитан команды Росатома, обладатель двух хрустальных атомов Константин Рудер.

Команды соревновались в четырех видах интеллектуальных игр: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Эрудит-квартет" и "Мультиигры". Абсолютное чемпионство в студенческом зачете у команды "Сову в студию" и "6961 Метр над уровнем моря" в школьном зачёте. Команды получат баллы, которые позволят им поучаствовать на чемпионатах России.

Интересно, что в блоке "Что? Где? Когда?" борьба на последнем 45 вопросе не закончилась. В студенческом и школьном зачётах проводилась перестрелка - командам, претендующим на медали, задавались дополнительные вопросы. "На последний тур была дана максимальная установка отыграть отрыв в -4 балла, которые разделяли нашу команду от третьего места. И мы отыграли. Команда очень молодая, и я чувствовал гордость, радость, спортивную злость и ощущение того, что мы сделали что-то невероятное, — поделился своими впечатлениями капитан команды "Разница форм" Никита Иванченко.

Игра Студенческий зачёт: Школьный зачёт: "Что? Где? Когда?" 1 "Сову в студию" 1 "Калашный ряд Фибоначчи" 2 "Безработица в Братиславе" 2 "6961 Метр над уровнем моря" 3 "Разница форм" 3 "Совята-мудрята" "Брейн-ринг" 1 "Сову в студию" 1 "Повторите вопрос" 2 "Тесла на колесах" 2 "6961 Метр над уровнем моря" 3 "Пятеро в тильте не считая собаки" 3 "НОУ ХОМО" "Эрудит-квартет" 1 "Безработица в Братиславе" 1 "6961 Метр над уровнем моря" 2 "Сову в студию" 2 "Шаг в Нику, да?" 3 "Тихоходки в метро" 3 "Совята-мудрята" "Мультиигры" 1 "Сову в студию" 1 "Шаг в Нику, да?" 2 "Безработица в Братиславе" 2 "НЕЧТО" - Тюменский район 3 "Южные костры" - Ишим 3 "Совята-мудрята"

Организаторы отмечают размах мероприятия: в последний раз чемпионат такого масштаба проходил в 2012 году, когда Тюмень принимала Школьный чемпионат России.

Учредитель чемпионата является департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, организатором выступило Интеллектуальное движение Тюменской области.