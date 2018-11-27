В Тюмени выявили чемпионов среди знатоков

Осенний чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм 24тноября собрал на площадке Технопарка 45 команд школьных и студенческих команд из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Тюменского района. Ведущим интеллектуальных баталий стал знаток элитарного клуба "Что? Где? Когда?", капитан команды Росатома, обладатель двух хрустальных атомов Константин Рудер.
Команды соревновались в четырех видах интеллектуальных игр: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Эрудит-квартет" и "Мультиигры". Абсолютное чемпионство в студенческом зачете у команды "Сову в студию" и "6961 Метр над уровнем моря" в школьном зачёте. Команды получат баллы, которые позволят им поучаствовать на чемпионатах России.
Интересно, что в блоке "Что? Где? Когда?" борьба на последнем 45 вопросе не закончилась. В студенческом и школьном зачётах проводилась перестрелка - командам, претендующим на медали, задавались дополнительные вопросы. "На последний тур была дана максимальная установка отыграть отрыв в -4 балла, которые разделяли нашу команду от третьего места. И мы отыграли. Команда очень молодая, и я чувствовал гордость, радость, спортивную злость и ощущение того, что мы сделали что-то невероятное, — поделился своими впечатлениями капитан команды "Разница форм" Никита Иванченко.
|Игра
|Студенческий зачёт:
|Школьный зачёт:
|"Что? Где? Когда?"
|1 "Сову в студию"
|1 "Калашный ряд Фибоначчи"
|2 "Безработица в Братиславе"
|2 "6961 Метр над уровнем моря"
|3 "Разница форм"
|3 "Совята-мудрята"
|"Брейн-ринг"
|1 "Сову в студию"
|1 "Повторите вопрос"
|2 "Тесла на колесах"
|2 "6961 Метр над уровнем моря"
|3 "Пятеро в тильте не считая собаки"
|3 "НОУ ХОМО"
|"Эрудит-квартет"
|1 "Безработица в Братиславе"
|1 "6961 Метр над уровнем моря"
|2 "Сову в студию"
|2 "Шаг в Нику, да?"
|3 "Тихоходки в метро"
|3 "Совята-мудрята"
|"Мультиигры"
|1 "Сову в студию"
|1 "Шаг в Нику, да?"
|2 "Безработица в Братиславе"
|2 "НЕЧТО" - Тюменский район
|3 "Южные костры" - Ишим
|3 "Совята-мудрята"
Организаторы отмечают размах мероприятия: в последний раз чемпионат такого масштаба проходил в 2012 году, когда Тюмень принимала Школьный чемпионат России.
Учредитель чемпионата является департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, организатором выступило Интеллектуальное движение Тюменской области.
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