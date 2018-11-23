Топ мероприятий в Тюмени на 23–25 ноября

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на 23 - 25 ноября. В Тюмени состоятся кинопоказы, спектакли, концерты, вечеринки и многое другое. Подробности - в обзоре.

Фестиваль документального кино "КинЗА"

Тебя ждут:

- 4 дня нон-стоп показов лучшего российского документального кино;

- 4 фотозоны с пресс-воллом фестиваля;

- образовательные мастер-классы с ведущими режиссерами страны;

- общение с российскими режиссерами;

- встреча с Президентом Ассоциации "Гильдия неигрового кино и телевидения", продюсером более 50 документальных фильмов Виктором Скубеем и другими почетными деятелями киноискусства;

- показ фильмов студентов Тюменского государственного института культуры;

- более 20 тематических программ кинолент.

Когда: с 22 по 25 ноября с 10:00 до 20:00

Где: 10 площадок, главная — Республики, 2 (Тюменский институт культуры), Медиаполис (ул. Чернышевского, 2А/12), Моя территория (ул. Ванцетти,1), Кофейня "Гагарин" (ул. Красина, 8), а также библиотеки города

Вход свободный!

Loboda

Головокружительные трюки, сногсшибательная хореография, мегаватты света и стопроцентные хиты, которые, без преувеличения, знает каждый. За 2017 год LOBODA стала обладательницей бесчисленного количества наград. Сама артистка — "Певица года" по мнению телеканалов "МУЗ-ТВ" и "RU.TV" и премии "Fashion people awards", а её сингл "Твои глаза" – лучшая песня и лучшее видео по версии радиостанций "Русское Радио", "Новое радио" и телеканалов RU.TV, МУЗ-ТВ и Musicbox.

Когда: 23 ноября в 20:00

Где: Дворец спорта (ул. Розы Люксембург, 12)

Стоимость: 3400 — 4000 рублей

Anacondaz

Anacondaz одни из немногих, кто без зазрения совести могут ответить, что для хип-хопа в свои годы они сделали достаточно. А именно выпустили 5 альбомов и EP, экранизировали более двух десятков своих песен и отыграли сотни концертов.

Последняя пластинка коллектива получилась в лучших традициях грязного юга. "Половина — классический хэви-метал, половина — ортодоксальный хип-хоп", — так описывает "Выходи за меня" сама группа.

Когда: 23 ноября в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 1000 — 1500 рублей

Спектакль для настоящих мужчин "Край"

Спектакль "Край" по мотивам романа тюменского писателя Виктора Строгальщикова. Мир Строгальщикова, в котором главный герой преодолевает долгую дорогу, в поисках самого себя, полон событий, встреч и прозрений. Герою необходимо разгадать массу загадок, причем, ответы кроются в его сознании. Манипуляции реальными воспоминаниями героя создают вымышленный мир, со странными образами, невероятными событиями, временными перевертышами.

Запутавшись в виртуальном проявлении этого мира, его законе и случае, герой начинает воспринимать мир, в котором он осознал свое присутствие, как подлинную реальность. Когда Голос подводит его к "краю" - исходной точке его воспоминаний, оказывается что … "все только начинается". В спектакле звучит музыка группы "Курара". Присутствуют пластические сцены и видео-инсталяции.

Когда: 23 ноября в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийкая, 8а)

Стоимость: 200 — 450 рублей

Концерт-поздравление "Мамина Любовь"

В концерте примут участие творческие коллективы Дворца "Пионер", среди которых ансамбль народного танца "Юность Сибири", ансамбль эстрадного танца "Карнавал", театр танца "Европа" и "Возрождение", цирковая студия "Арлекин", ансамбль народной песни "Родничок", вокальный ансамбль "Музыкальный трамплин", музыкальная студия "Интервал", музыкально-хоровая студия "Золотой камертон", музыкально-хоровая студия "Лира", студия православной и духовной культуры "Ковчег", студии эстрадного вокала "Дебют" и "Нота".

Торжество будет посвящено празднованию Дня матери. Изюминкой концерта станут ведущие, которыми на этот раз будут не взрослые, а дети.

Когда: 24 ноября в 12:00

Где: Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46)

Вход свободный!

День рождения "Ермолаевъ Охота-рыбалка"

Гулянка в лучших русских традициях! Шоу-программа, зажигательный ведущий и презентация нового меню! Подробности и бронь мест тут.

Когда: 23 ноября в 21:00

Где: "Ермолаевъ Охота-рыбалка" (ул. Щербакова, 104)

Зомб

Сеня Зомб, он же Семен Трегубов — один из самых популярных исполнителей современной рэп-сцены приезжает в Тюмень с презентацией нового альбома. Зомб — автор таких бэнгеров, как "Делаем Флекс", "Эта Малая Файа", "Даже не половина".

Когда: 24 ноября в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 1000 -1300 рублей

Индивидуальные занятия и массовые катания на коньках

Хорошая возможность весело и спортивно провести время, а также подготовиться к зимнему сезону. А благодаря индивидуальным занятиям вы сможете уверенно стоять на коньках и получить от катания истинное удовольствие.

Когда: по субботам и воскресеньям в 15:00, 17:00 и 19:00

Где: каток "Прибой" (пр. Борцов Октября 2а, стр.1)

Стоимость: 200 рублей (до 6 лет), 450 рублей (взрослый); прокат коньков 100 рублей

КняZz

Группа "КняZz" приглашает на большой концерт с новой программой! Туровая программа группы "КняZz" в нынешнем сезоне получила название "Назад в будущее". Разумеется, это не отсылка к знаменитому фильму восьмидесятых, а образное соединение двух эпох творческого пути Андрея Князева. Бессмертные хиты "Короля и Шута", которые публика всегда готова слушать, и лучшие песни с разных альбомов группы "КняZz" сольются в единой концепции автора.

Когда: 25 ноября в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 1200 рублей

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