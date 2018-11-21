В "Афише Тюмень" тюменцы могут выиграть билеты на VII Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев приглашает"

Бесплатные билеты на масштабное культурное мероприятие - VII Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев приглашает" могут получить подписчики проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице.

Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя.

Сразу шесть победителей будет определены среди выполнивших все условия с помощью специального приложения 30 ноября.

Каждый получит приглашение на двоих на один из дней фестиваля: открытие фестиваля Дениса Мацуева (2 декабря в 19:00), вечер камерной музыки (3 декабря в 19:00), закрытие фестиваля Дениса Мацуева (4 декабря в 19:00).

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.