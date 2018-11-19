В детских садах Тобольска отремонтируют бассейны

17:07 19 ноября 2018
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После ремонта трех бассейнов в детсадах около тысячи юных тоболяков смогут полноценно заниматься плаванием. Капремонты начнутся в 2019 году. Распоряжение о выделении средств из областного бюджета на эти цели подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помимо ремонтов самих бассейнов, в надлежащее состояние будут приведены помещения, внутренние инженерные системы, теплых переходов из основных зданий, над одним проведут еще и капитальный ремонт крыши,с ообщает пресс-служба губернатора.

Теги: бассейн , дети , детские сады , Дошкольное образование , ЗОЖ , Тобольск
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