В детских садах Тобольска отремонтируют бассейны

После ремонта трех бассейнов в детсадах около тысячи юных тоболяков смогут полноценно заниматься плаванием. Капремонты начнутся в 2019 году. Распоряжение о выделении средств из областного бюджета на эти цели подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помимо ремонтов самих бассейнов, в надлежащее состояние будут приведены помещения, внутренние инженерные системы, теплых переходов из основных зданий, над одним проведут еще и капитальный ремонт крыши,с ообщает пресс-служба губернатора.