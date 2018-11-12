Билеты на Лободу, Розенбаума, Арбенину и других знаменитостей можно выиграть в "Афише Тюмень"

Фото проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72"

Череда розыгрышей билетов на концерты знаменитостей проводит проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Выиграть пригласительные на концерт автора и исполнителя песен Александра Розенбаума смогут участники конкурса сообщества "Афиша Тюмень". Результаты 13 ноября, победители получат билеты на двоих. Попытать удачу можно как во "ВКонтакте", так и в Инстаграме.

Пойти на спектакль Евгения Гришковца "Предисловие" смогут победители конкурса во "ВКонтакте" и "Инстаграме", итоги 14 ноября. Каждый пригласительный действует на двух человек.

Посетить концерт Иракли суждено победителям розыгрыша в социальных сетях организатора "ВКонтакте" и "Инстаграме", воля случая определит счастливых обладателей билетов на две персоны 14 ноября.

Концерт Сергея Лазарева не смогут пропустить победители конкурса проекта "Афиша Тюмень". Проверить своё везение участники смогут в день оглашения результатов розыгрыша 18 ноября, каждый пригласительный на двоих. Участвовать можно здесь и здесь.

Для получения билетов на концерт Дианы Арбениной необходимо выполнить несколько простых условий и поверить в свою удачу в социальных сетях организатора конкурса "ВКонтакте" и Инстаграм. Итоги будут подведены 19 ноября, каждый из победителей получит пригласительный на двоих.

Тюменцы могут попытать удачу и выиграть билеты на концерт Владимира Кузьмина во "ВКонтакте" и "Инстаграме". Победители будут определены 20 ноября. Каждый счастливчик получит пригласительный на две персоны.

Также "Афиша Тюмень" проводит розыгрыш пригласительных на концерт Loboda. Конкурс проводится в социальной сети "Инстаграм". Итоги 21 ноября, победитель получит билеты на двоих.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.