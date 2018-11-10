Тюменское предприятие по переработке рыбы наращивает производство

Продажи рыбы тюменского завода "Эра 98" в этом году выросли на 30%, в связи с чем предприятие увеличило переработку рыбы, сообщили в пресс-службе губернатора.
По словам руководителя ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслана Цицкиева, в переработке ставка была на увеличение объемов нашей сибирской рыбы. Это пелядь, щекур, карп.
"Идею постепенно уходить от океанической рыбы, чтобы в итоге перейти на местную - на предприятии вынашивали давно. Сейчас можно сказать, что она состоялась. Конечно, полностью от привозного сырья здесь отказываться не собираются, но доля рыбы, выловленной в тюменских водоемах, будет расти", - отметил он.
Кроме того, на предприятии перестраивается технологический процесс.
"Несмотря на определенные сложности в работе с торговыми сетями, мы ставим перед собой цель распространение нашей продукции далеко за пределы Тюменской области. Она вкусная, экологически чистая и приготовлена в соответствии с мировыми стандартами качества", - говорит Руслан Цицкиев.
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